Супрун розповіла про користь води: допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку
"Вода необхідна для життя. Вона переносить поживні речовини, виводить із тіла продукти обміну і змащує суглоби. Зневоднення відчувається як сухість в роті, а також втома, зниження уваги й пам’яті, навіть запаморочення і слабкий головний біль. Достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму", - пише Супрун у Facebook.
"Цей список можна продовжувати ще і ще, зрозуміло точно - без води людина не може існувати. Вода - безцінний ресурс на нашій планеті. На жаль, у світі понад 2 мільярди людей не мають нормального доступу до неї. Наприклад, доводиться йти за водою десятки кілометрів, залежать від поверхневих вод або ж споживати воду з забруднених джерел. Така вода може передавати небезпечні захворювання як діарея, холера, дизентерія та поліомієліт та спричиняє тисячі смертей щороку по всьому світу", - розповідає міністр.
"Маючи вдосталь води ми іноді забуваємо про її величезне значення. Пам’ятайте, що вода - це життя! Не марнуйте воду, але не забувайте пити. Немає єдиної норми пиття води на день, адже наша потреба в гідрації залежить від температури й вологості довкола, активності, фізичного стану і їжі, яку ми споживаємо", - підсумувала Супрун.
Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook назвала кілька порад, які допоможуть зберегти здоров’я нирок.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими