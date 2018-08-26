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Супрун розповіла про користь води: допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку

"Не марнуйте воду, але не забувайте пити"
В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про важливість води для здоров'я людини.
Супрун розповіла про користь води: допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку Фото:svit24.net

"Вода необхідна для життя. Вона переносить поживні речовини, виводить із тіла продукти обміну і змащує суглоби. Зневоднення відчувається як сухість в роті, а також втома, зниження уваги й пам’яті, навіть запаморочення і слабкий головний біль. Достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму", - пише Супрун у Facebook.

"Цей список можна продовжувати ще і ще, зрозуміло точно - без води людина не може існувати. Вода - безцінний ресурс на нашій планеті. На жаль, у світі понад 2 мільярди людей не мають нормального доступу до неї. Наприклад, доводиться йти за водою десятки кілометрів, залежать від поверхневих вод або ж споживати воду з забруднених джерел. Така вода може передавати небезпечні захворювання як діарея, холера, дизентерія та поліомієліт та спричиняє тисячі смертей щороку по всьому світу", - розповідає міністр.

"Маючи вдосталь води ми іноді забуваємо про її величезне значення. Пам’ятайте, що вода - це життя! Не марнуйте воду, але не забувайте пити. Немає єдиної норми пиття води на день, адже наша потреба в гідрації залежить від температури й вологості довкола, активності, фізичного стану і їжі, яку ми споживаємо", - підсумувала Супрун.

Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook назвала кілька порад, які допоможуть зберегти здоров’я нирок.

 

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26 08 2018 12:56
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