Супрун розповіла про вплив бігу на тривалість життя

За словами Супрун, для людей, які регулярно бігають, ризик смерті від серцевих нападів та інсультів знижується на 45%, а передчасної смертності - на 30%

Щоденні пробіжки знижують ризик серцевих нападів та інсультів.

"Хороша новина для бігунів! Дослідники, які аналізували стиль життя більш як 55 тисяч людей протягом 15 років, визначили - регулярні пробіжки продовжують життя на 3 роки", - повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

Не обов’язково бігати кілометрові дистанції. Мінімальна корисна доза фізичної активності становить лише 5-10 хвилин щодня у комфортному темпі, додала вона.

"Фізична активність - пігулка від багатьох хвороб і профілактика надмірної ваги. Водночас, чим нижчий рівень активності, тим вищий ризик смертності з будь-якої причини. Саме малорухливий спосіб життя є причиною близько 9% передчасних смертей серед населення всього світу. Він займає 4-е місце після куріння, діабету та високого тиску. Тож намагайтеся все життя проводити в русі. Будь-яка мінімальна, проте регулярна фізична активність дуже корисна для здоров’я", - наголосила очільниця МОЗ.