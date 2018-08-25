В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як збирати врожай без шкоди для здоров'я.

"Хто хоча б раз у житті працював у саду чи городі, той пам’ятає, яке сильне навантаження на тіло дає така робота. Кілька годин за сапанням, викопуванням, збиранням та іншим піклуванням про врожай - добряче тренування для м’язів. Таку роботу ще називають агрофітнесом, адже навантаження подекуди нагадують заняття в тренажерному залі", - пише Супрун у Facebook.

"Науковці вважають, що агрофітнес дає значну користь нашому організму. Втім, існує кілька небезпек, яких варто уникати під час роботі в саду чи на городі. За допомогою Daria Ozerna та espreso.tv розповідаємо про користь роботи на городі, сапання буряків та як найкраще захиститись від городніх небезпек.

З безумовних плюсів - це користь для психічного здоров’я. Більше часу на природі - менші ризики появи психічних проблем. Свіже повітря та зелень навколо сприяють зниженню рівня гормону кортизолу в організмі, що в свою чергу зменшує напруження та симптоми тривожності. Садівництво навіть запроваджують в деяких клініках для людей з психічними хворобами", - йдеться у повідомленні міністра.

"Крім того, робота на городі дає помірні та інтенсивні фізичні навантаження, про користь яких знають всі. Різні садові інструменти розвивають різні м’язи рук, ніг та спини. Тому їх можна вважати аеробними вправами на зміцнення м’язів.

Втім, в тренажерному залі заняття сплановані й циклічні. Коли ж ми працюємо на городі, зазвичай не продумуємо скільки разів присядемо, чи скільки часу треба на відновлення. Натомість “тренування” здебільшого одноманітні та монотонні. Через це існують ризики отримати травму, біль в м‘язах та суглобах. Таким чином, агрофітнес значно поступається справжньому фітнесу, і може навіть нашкодити", - пише Супрун.

"Щоб дачний сезон був корисним та безпечним, варто чергувати види діяльності, працювати нетривало і стежити за самопочуттям - робити паузи, розминатись, випростовуватись, і відпочивати наступного дня.

Ще одна небезпека - бактерії. У землі живе збудник правця. Якщо він потрапить у відкриту рану, то є високий ризик захворіти. Щоб цього не сталось, слід щодесять років робити щеплення від правця - воно безоплатне та є у медзакладах у кожному регіоні (кількість вакцин у вашій області подивіться тут: https://goo.gl/AK8GVr). Уникайте пошкоджень садовими інструментами - працюйте в закритому взутті та одязі й стійких до механічних ушкоджень рукавицях.

Крім того, не забувайте про захист від сонця та пийте достатньо води. Зазвичай робота в полі чи на городі займає багато часу, тому намагайтесь спланувати її в ранковий або вечірній час, щоб уникнути ризиків перегрівання та отримання сонячних опіків", - написала міністр.