Супрун: щорічні медогляди держслужбовців скасовуються

"Є професійні профогляди, необхідні для тих людей, які мають таку професію, де потрібно мати хороше здоров'я"

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що державні службовці не будуть проходити щорічний медичний огляд.

"Не залишиться (медоглядів для держслужбовців, - Ред.). Є професійні профогляди, необхідні для тих людей, які мають таку професію, де потрібно мати хороше здоров'я. Це - водії професійні, ті люди, які займаються машинобудуванням, це діти, які ходять в школи", - сказала вона в ефірі ICTV.

За словами Супрун, хотілося б, щоб кожен українець хоча б раз на рік пішов до лікаря і мав медогляд.

"Не те, що буде вимагати держава, а ми самі вимагаємо від себе, а також наші лікарі вимагають від нас", - додала вона.

Раніше Супрун розповіла, що пацієнт та лікар самі узгоджуватимуть необхідність візиту медика додому.