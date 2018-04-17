ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що державні службовці не будуть проходити щорічний медичний огляд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Супрун: щорічні медогляди держслужбовців скасовуються
"Є професійні профогляди, необхідні для тих людей, які мають таку професію, де потрібно мати хороше здоров'я"
Фото: ucu.edu.ua
"Не залишиться (медоглядів для держслужбовців, - Ред.). Є професійні профогляди, необхідні для тих людей, які мають таку професію, де потрібно мати хороше здоров'я. Це - водії професійні, ті люди, які займаються машинобудуванням, це діти, які ходять в школи", - сказала вона в ефірі ICTV.
За словами Супрун, хотілося б, щоб кожен українець хоча б раз на рік пішов до лікаря і мав медогляд.
"Не те, що буде вимагати держава, а ми самі вимагаємо від себе, а також наші лікарі вимагають від нас", - додала вона.
Раніше Супрун розповіла, що пацієнт та лікар самі узгоджуватимуть необхідність візиту медика додому.
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