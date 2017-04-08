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Супрун стурбована, що 5800 вступників з балами нижчими від 150 вступили до медвишів

Мінімальний прохідний бал до медвишів - 123
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун стурбована тим, що велика кількість абітурієнтів, рекомендованих на бюджетні місця у медичних вишах, мають низькі бали із зовнішнього незалежного оцінювання.
Супрун стурбована, що 5800 вступників з балами нижчими від 150 вступили до медвишів Уляна Супрун. Фото: УНІАН

"Відсутність мінімального прохідного балу 150 за ЗНО призвело до прогнозованого результату - багато абітурієнтів з нижчими балами подали документи на вступ до медичних вишів. А саме - 5 800 вступників з балами нижчими від 150 є рекомендованими до зарахування до ВНЗ цього року", - написала вона у Facebook.

Вона зазначила, що, за деякими даними, мінімальний прохідний бал, за якого абітурієнт може потрапити на бюджет у медичні вузи - 123 бали, а в чотирьох медвишах кількість заяв вступників з балами нижчими від 150 складає понад 20%.

"Цікава закономірність - у вишах, що розташовані нижче за рейтингом рівня знань випускників, отримали найбільше абітурієнтів із сертифікатами менш ніж 150 балів. Вони обрали слабкі медуніверситети для того, щоб отримати шанс навчатися за державний рахунок", - додала Супрун.

Вона розраховує на встановлення мінімального прохідного балу для вступників до медвишів наступного року.

Як відомо, Супрун домагалася мінімального прохідного балу 150 для вступу до медвишів. Однак проти цього виступила голова профільного комітету Верховної Ради Ольга Богомолець. У підсумку мінімальний прохідний бал не вводили.

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04 08 2017 19:58
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