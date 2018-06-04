ЗДОРОВ'Я НОВИНИВиконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун стверджує, що в Україні чверть дорослого населення перебуває під потенційною загрозою серцевого нападу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Супрун: в Україні чверті дорослого населення загрожує серцевий напад
У 80% випадків серцево-судинним захворюванням можна запобігти, змінивши спосіб життя
Фото: ucu.edu.ua
"На жаль, майже третина усіх смертей у світі відбувається внаслідок серцево-судинних захворювань. А в Україні - чверть дорослих знаходиться під потенційною загрозою серцевого нападу", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Керівник МОЗ зауважує, що у 80% випадків серцево-судинним захворюванням можна запобігти, змінивши спосіб життя.
Супрун рекомендує не курити, більше рухатися, харчуватися правильно і контролювати свою вагу, відмовитися або принаймні обмежити вживання алкоголю.
Нагадаємо, що Комітет ВР з питань охорони здоров'я рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету Міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
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