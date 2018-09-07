Супрун виступила проти бахіл у лікарнях

За її словами, ініціатива щодо одягання бахіл зазвичай йде від медзакладу і має на меті зменшити роботу прибиральниць

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала вимогу лікарень до відвідувачів обов'язково вдягати бахіли - на її думку, захист від інфекцій у такий спосіб є сумнівним, крім того б'є по кишенях відвідувачів.

"У жодних нормативних документах в Україні немає вимог, які зобов'язують пацієнтів та відвідувачів носити бахіли в усіх приміщеннях лікарень. Єдині місця в лікарні, де варто їх носити, операційні та приміщення, які потребують асептичних умов - тобто там проводяться інвазивні втручання й існують ризики виникнення і передачі інфекції. Адже використання бахіл може забезпечити мінімальний фізичний бар'єр від мікроорганізмів", - написала Супрун у Facebook.

За її словами, ініціатива щодо одягання бахіл зазвичай йде від медзакладу і має на меті зменшити роботу прибиральниць, а подекуди й "нажитися за рахунок гаманця пацієнта".

"Невиправдане використання бахіл у таких обсягах, як це відбувається зараз, - економічно необґрунтовано та не несе відчутної користі ані медзакладу, ані відвідувачам. Проте перекладати на гаманець відвідувачів чистоту медзакладу не є тією моделлю медичної допомоги, до якої варто прагнути", - додала Супрун.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун стверджує, що в Україні чверть дорослого населення перебуває під потенційною загрозою серцевого нападу.