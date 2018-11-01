Супрун запевняє, що в Україні немає епідемії кору
За її словами, в Україні на кір захворіло близько 200 людей.
Супрун наголосила, що на сьогодні всі області забезпечені необхідними вакцинами для щеплень від кору, повідомляє "Радіо Свобода".
У Києві станом на 9 січня зареєстровані 54 випадки кору, з них 43 випадки серед дітей. У лікарнях перебувають 14 дітей, хворих на кір, 12 із них потрапили туди вже у 2018 році/
В Одесі через спалах кору керівникам шкіл рекомендували подовжити зимові канікули на тиждень, до 21 січня. Як повідомила "Радіо Свобода" головний лікар одеської міської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова, станом на ранок 9 січня на стаціонарному лікуванні в медичному закладі перебувають 112 хворих на кір (на 5 січня хворих було 94 - ред.). З 75 дітей, які проходять лікування в інфекційній лікарні, 16 – це малюки першого року життя.
Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі 30-24 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.
Нагадаємо, у Києві заборонять відвідувати дошкільні установи і школи дітям, які не мають щеплень від кору.
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