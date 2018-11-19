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Супрун запустила флешмоб проти Amazon, який продає символіку "ЛНР"

Очільниця МОЗ закликає відправити Безосу повідомлення про те, що його компанія допомагає спонсорувати тероризм
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликає долучитися до флешмобу проти всесвітньо відомого інтернет-магазину Amazon.com, на платформі якого продаються товари з символікою терористичної організації "ЛНР".
Супрун запустила флешмоб проти Amazon, який продає символіку "ЛНР" Фото: Анатолія Сірика, ukrinform.ua

"Amazon.com — глобальна торговельна онлайн-платформа продає товари з символікою самопроголошеної терористичної республіки "ДНР". Пропоную влаштувати флешмоб в соцмережах та на пошті генерального директора Amazon Джеффа Безоса", - повідомила Супрун у Facebook.


Фото: facebook.com/ulanasuprun

Очільниця МОЗ закликає відправити Безосу повідомлення про те, що його компанія допомагає спонсорувати тероризм.

"Адреса: jeff@amazon.com. Вимагайте зупинити продаж товарів, що підсилює гібридну війну Росії проти цивілізованого світу", - пропонує чиновниця.

Війна, яку Росія веде на сході України, вже забрала понад 10 тисяч життів, а прапор "ДНР" — це символ тероризму, репресій, смерті та окупації, нагадала вона.

"Кожен має усвідомлювати, що підтримуючи країну агресора і терористичні організації, які вона спонсорує, він підтримує війну та смерть", - наголосила Супрун.

 
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19 11 2018 19:12
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