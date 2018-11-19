Супрун запустила флешмоб проти Amazon, який продає символіку "ЛНР"
"Amazon.com — глобальна торговельна онлайн-платформа продає товари з символікою самопроголошеної терористичної республіки "ДНР". Пропоную влаштувати флешмоб в соцмережах та на пошті генерального директора Amazon Джеффа Безоса", - повідомила Супрун у Facebook.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Очільниця МОЗ закликає відправити Безосу повідомлення про те, що його компанія допомагає спонсорувати тероризм.
"Адреса: jeff@amazon.com. Вимагайте зупинити продаж товарів, що підсилює гібридну війну Росії проти цивілізованого світу", - пропонує чиновниця.
Війна, яку Росія веде на сході України, вже забрала понад 10 тисяч життів, а прапор "ДНР" — це символ тероризму, репресій, смерті та окупації, нагадала вона.
"Кожен має усвідомлювати, що підтримуючи країну агресора і терористичні організації, які вона спонсорує, він підтримує війну та смерть", - наголосила Супрун.
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