Супрун застрахувала своє життя у США та має $500 тис на пенсійному рахунку

За минулий рік Супрун отримала 9091 гривень процентів від вкладу в українському банку та 348284 гривень заробітної плати на посаді керівника МОЗ

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має понад 500 тисяч доларів на пенсійному рахунку у США та разом із чоловіком мають внески в американських кредитних спілках на суму 3,6 мільйона доларів.

В українських банках Уляна Супрун має 140 тисяч гривень заощаджень та ще понад 12 тисяч гривень є на рахунку її чоловіка в Україні. Про це йдеться у її декларації.

На рахунку в американському банку (Citibank NA) Супрун має 8317 доларів.

Також разом із чоловіком в.о. міністра задекларувала 3652164 доларів внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, а також 555663 доларів на власному пенсійному рахунку в США (Fidelity Brokerage Services LLC).

У декларації вказується, що в США Супрун застрахувала своє життя на суму 1670 доларів в компанії William Penn Life Insurance.

Згідно з декларацією, свого житла в Україні в.о. міністра не має, проте разом із чоловіком мають право на користування квартирою у Києві площею 128,7 кв.м.

Автомобілі та інші цінні речі у декларації не зазначені.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів у 2017 році.

Президент Петро Порошенко також відзвітував про доходи, витрати і благодійність за 2017 рік.

Доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік зросли на 1,3 млн грн і склали 17,1 млн грн.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого упродовж 2017 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував за 2017 рік 289 тис. грн заробітної плати та подарунки на суму 444 тис. грн. Також він став власником квартири площею понад 90 кв. м у Львові.