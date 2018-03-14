Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Супрун заявила, що помічник нардепа та міськголова пропонували їй квартиру як хабар

Понад рік тому один із помічників народних депутатів запропонував мені хабар у вигляді квартири за те, щоби я, користуючись службовим становищем, допомогла медичному закладу отримати дороговартісне обладнання", - Супрун
Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звернулася до Національного антикорупційного бюро через пропозицію хабара від помічника народного депутата понад рік тому.
Супрун заявила, що помічник нардепа та міськголова пропонували їй квартиру як хабар Фото: ucu.edu.ua

Про це вона написала у Facebook, також підтвердила цю інформацію прес-служба МОЗ.

Раніше повідомляли, що детективи НАБУ проводять обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова, а також вдома й на роботі у міського голови Вишневого Іллі Дікова. Йшлося нібито про справу щодо пропонування хабара Уляні Супрун.

"Понад рік тому один із помічників народних депутатів запропонував мені хабар у вигляді квартири за те, щоби я, користуючись службовим становищем, допомогла медичному закладу отримати дороговартісне обладнання", – написала тепер Супрун.

"Наступного дня звернулася до детективів НАБУ з заявою про ознаки злочину. Згодом я і мій позаштатний радник брали участь у слідчих діях, щоби задокументувати все", – додала керівниця МОЗ.

Супрун уточнила, що "до подальших зустрічей з помічником народного депутата долучився й мер міста, який підтвердив намір щодо хабара у вигляді квартири".

"Квартиру запропонували оформити на мого позаштатного радника, який зіграв роль довіреної особи", – зазначила чиновниця.

За словами Супрун, МОЗ "завжди готове допомогти громаді" отримати медобладнання, яким би дорого вартісним воно не було, – "якщо в ньому дійсно є потреба".

"В країні діють численні міжнародні фонди, програми донорської підтримки, в бюджетах міст та громад накопичені суттєві бюджетні резерви. Підтримувати запити від міст та медичних закладів щодо отримання необхідного обладнання є частиною наших обов’язків. Для їхнього виконання пропонувати службовим особам хабарі непотрібно", – заявила в.о. міністра.

У свою чергу, МОЗ заявив, що пропозиції хабара дискредитують роботу уряду і не дають відновити довіру суспільства до державної служби та чиновників.

"За історію незалежної України не було доведених до рішення суду справ, відкритих за статтею 369 Кримінального Кодексу України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" за участі очільників міністерств", – зазначають у міністерстві.

Команда МОЗ заявила про підтримку детективів НАБУ й прокурорів Антикорупційної прокуратури в боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2018 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.