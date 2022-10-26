Супутники зняли на відео рух тіні Місяця по Землі під час затемнення
Про це повідомляє Space.com.
Зазначається, що відео було записано супутниками Eumetsat – Європейської організації з експлуатації метеорологічних супутників. Зі супутників Meteosat, які працюють на геостаціонарній орбіті та яким доручено надавати дані про погоду, щоб допомогти у прогнозуванні прогнозуванні змін клімату, вдалося отримати три різні види на тінь Місяця.
Відео опублікував у Twitter Саймон Прауд, старший науковий співробітник Національного центру досліджень Великої Британії. Він написав, що тінь Місяця – це темна область, що рухається, вгорі відео.
Трохи згодом Прауд опублікував ще одне відео, зняте супутником Meteosat-9. Він написав, що у цьому ролику тінь Місяця рухається зліва направо, зливаючись із пітьмою заходу сонця.
Раніше повідомлялось, що зонд NASA зробив нові знімки Землі й Місяця.
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