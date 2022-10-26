Супутники зняли на відео рух тіні Місяця по Землі під час затемнення

25 жовтня жителі деяких регіонів Землі, включаючи Україну, могли спостерігати часткове сонячне затемнення, яке стало останнім сонячним затемненням року. Але одні з найбільш вражаючих видів відкривалися з космосу, де супутники змогли зафіксувати рух тіні Місяця диском нашої планети.

Про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що відео було записано супутниками Eumetsat – Європейської організації з експлуатації метеорологічних супутників. Зі супутників Meteosat, які працюють на геостаціонарній орбіті та яким доручено надавати дані про погоду, щоб допомогти у прогнозуванні прогнозуванні змін клімату, вдалося отримати три різні види на тінь Місяця.

Відео опублікував у Twitter Саймон Прауд, старший науковий співробітник Національного центру досліджень Великої Британії. Він написав, що тінь Місяця – це темна область, що рухається, вгорі відео.

Трохи згодом Прауд опублікував ще одне відео, зняте супутником Meteosat-9. Він написав, що у цьому ролику тінь Місяця рухається зліва направо, зливаючись із пітьмою заходу сонця.

Раніше повідомлялось, що зонд NASA зробив нові знімки Землі й Місяця.