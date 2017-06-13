Суркіс продає обленерго, щоб закрити борги ФК "Динамо", - ЗМІ
Суркіс продає пакети акцій людині, близькій до Адміністрації президента України. Причиною такого рішення Суркіса – втрата значних грошових коштів під час націоналізації "Приватбанку", - повідомляє "Комсомольська правда в Україні" з посиланням на джерела в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.
"Продаючи акції у всіх обленерго, крім Запорізької, Суркіс отримує гарантії повернення втрачених у "Приватбанку" грошей", – говорить джерело, не повідомляючи інших подробиць цієї угоди.
Непрямим підтвердженням його слів є рішення Окружного адміністративного суду Києва від 17 травня, яким судді зобов'язали "Приватбанк" повернути особисто сім'ї Суркісів 1,048 млрд грн, $266,2 тис. і 8 тис. євро, списаних під час проведеної процедури bail-in в процесі націоналізації "Приватбанку".
Раніше IPress.ua повідомив, що серед головних постраждалих від примусового списання депозитів у ПриватБанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси, яким підконтрольне "Динамо" (Київ). Їх втрати від списання оцінили в 200-300 млн дол.
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