Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суркіс продає обленерго, щоб закрити борги ФК "Динамо", - ЗМІ

Мова йде про двох пакетах акцій
Український бізнесмен, віце-президент УЄФА Григорій Суркіс продає свій пакет акцій в двох обленерго. Мова, зокрема, йде про "Тернопільобленерго", "Прикарпаттяобленерго" і "Львівобленерго". Поки Суркіс не готовий продавати акції "Запоріжжяобленерго".
Суркіс продає обленерго, щоб закрити борги ФК "Динамо", - ЗМІ Григорій Суркіс. Фото: telegraf.com.ua

Суркіс продає пакети акцій людині, близькій до Адміністрації президента України. Причиною такого рішення Суркіса – втрата значних грошових коштів під час націоналізації "Приватбанку", - повідомляє "Комсомольська правда в Україні" з посиланням на джерела в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

"Продаючи акції у всіх обленерго, крім Запорізької, Суркіс отримує гарантії повернення втрачених у "Приватбанку" грошей", – говорить джерело, не повідомляючи інших подробиць цієї угоди.

Непрямим підтвердженням його слів є рішення Окружного адміністративного суду Києва від 17 травня, яким судді зобов'язали "Приватбанк" повернути особисто сім'ї Суркісів 1,048 млрд грн, $266,2 тис. і 8 тис. євро, списаних під час проведеної процедури bail-in в процесі націоналізації "Приватбанку".

Раніше IPress.ua повідомив, що серед головних постраждалих від примусового списання депозитів у ПриватБанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси, яким підконтрольне "Динамо" (Київ). Їх втрати від списання оцінили в  200-300 млн дол.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2017 20:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.