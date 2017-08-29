Суркіс сепаратист і знищує український футбол, - глава Федерації футболу Маріуполя

Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов в ефірі програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1" заявив, що Григорій Суркіс - сепаратист, оскільки роз'єднує футбольну громадськість.

"Суркіс не поважає донецький край, Донбас. Він не поважає місто Маріуполь, футбольних уболівальників. Свого часу він зробив багато для українського футболу, але сьогодні він його знищує як функціонер. Я хочу сказати величезне спасибі футболістам "Динамо". З багатьма я вів переговори, ми розмовляли з тренерським штабом. Хлопці - справжні патріоти, честь їм і хвала. Вони були готові їхати і вмовляли керівництво клубу. Але, на жаль, функціонери "Динамо" їх не почули", - заявив Журавльов на телеканалі "Футбол 1".

"Я не розумію, чому Суркіс не відправив сюди команду. Я відправив би команду Григорія Михайловича в "Лугандонію", нехай там команда виступає. Або нехай їде в Росію і вимагає від, вибачте¸"Пуйла" гарантій безпеки, яких він вимагав тут, у Маріуполі - найбільш безпечному місті України", - додав він.

"Тепер я можу констатувати факт, що я мав рацію: Григорій Суркіс - футбольний сепаратист. Ба більше, як керівник ФФМ я маю повне право підготувати лист зі зверненням відкликати Суркіса як представника України в УЄФА. Я маю моральне право, і я це буду робити. Тому що не може людина, яка роз'єднує футбольну громадськість, бути представником в УЄФА від України", - підсумував футбольний чиновник.

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Нагадаємо, що 27 серпня у прес-службі маріупольської команди повідомили, що київська команда до Маріуполя так і не прибула, тому матч, ймовірно, не відбудеться.

"Клуб в рамках своєї соціальної відповідальності пропонує звернутися до кас стадіону або спорткомплексу "Іллічівець" і здати квитки: ми повернемо вам гроші з нашими найщирішими вибаченнями", – йшлось в заяві.

"ФК "Динамо" Київ натомість заявив про готовність зіграти календарний матч7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" саме у місті Маріуполі, однак це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку та надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП.

Нагадаємо, Служба безпеки України направила лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо" Київ.