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Суркіс вирішив змінити наставника Динамо, - ЗМІ

Рауль Ріанчо працював в київському клубі в 2014-2016 роках
Президент Динамо Ігор Суркіс веде переговори з асистентом головного тренера збірної України Раулем Ріанчо.
Суркіс вирішив змінити наставника Динамо, - ЗМІ Ігор Суркіс. Фото: sport-xl.net

Про це повідомляє Динамомания.

Іспанець раніше працював в київському клубі з 2014 по 2016 рік, коли був асистентом Сергія Реброва. Спеціаліст відповідав за тактичну підготовку команди.

За повідомленнями ЗМІ, Ріанчо був незадоволений трансферною політикою київського клубу, через що в 2016 році покинув команду.

Після відходу з Динамо Ріанчо увійшов до тренерського штабу Андрія Шевченко та працює у збірній України.

Напередодні Ігор Суркіс заявив, що Динамо не змогло відновитися після важкої гри проти АЕКа в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 22 лютого і тому програло Вересу з рахунком 1:3.

Нагадаємо, "Динамо" в 1/8 Ліги Європи зіграє проти "Лаціо".

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26 02 2018 22:53
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