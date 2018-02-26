Суркіс вирішив змінити наставника Динамо, - ЗМІ

Президент Динамо Ігор Суркіс веде переговори з асистентом головного тренера збірної України Раулем Ріанчо.

Про це повідомляє Динамомания.

Іспанець раніше працював в київському клубі з 2014 по 2016 рік, коли був асистентом Сергія Реброва. Спеціаліст відповідав за тактичну підготовку команди.

За повідомленнями ЗМІ, Ріанчо був незадоволений трансферною політикою київського клубу, через що в 2016 році покинув команду.

Після відходу з Динамо Ріанчо увійшов до тренерського штабу Андрія Шевченко та працює у збірній України.

Напередодні Ігор Суркіс заявив, що Динамо не змогло відновитися після важкої гри проти АЕКа в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 22 лютого і тому програло Вересу з рахунком 1:3.

Нагадаємо, "Динамо" в 1/8 Ліги Європи зіграє проти "Лаціо".