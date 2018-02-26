СПОРТ НОВИНИПрезидент Динамо Ігор Суркіс веде переговори з асистентом головного тренера збірної України Раулем Ріанчо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суркіс вирішив змінити наставника Динамо, - ЗМІ
Рауль Ріанчо працював в київському клубі в 2014-2016 роках
Ігор Суркіс. Фото: sport-xl.net
Про це повідомляє Динамомания.
Іспанець раніше працював в київському клубі з 2014 по 2016 рік, коли був асистентом Сергія Реброва. Спеціаліст відповідав за тактичну підготовку команди.
За повідомленнями ЗМІ, Ріанчо був незадоволений трансферною політикою київського клубу, через що в 2016 році покинув команду.
Після відходу з Динамо Ріанчо увійшов до тренерського штабу Андрія Шевченко та працює у збірній України.
Напередодні Ігор Суркіс заявив, що Динамо не змогло відновитися після важкої гри проти АЕКа в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 22 лютого і тому програло Вересу з рахунком 1:3.
Нагадаємо, "Динамо" в 1/8 Ліги Європи зіграє проти "Лаціо".
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26 02 2018 22:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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