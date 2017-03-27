Суркіс заявив, що готовий підписати новий контракт з Ребровим

Суркіс заявив, що не веде переговори з іншими тренерами

Президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що готовий обговорити з Сергієм Ребровим його новий контракт у якості головного тренера команди.

За словами президента клубу, він не проводив переговори з іншими тренерами, а підписання нового контракту залежить від самого Сергія Реброва.

"Настане момент, коли закінчиться чемпіонат, ми сядемо за стіл переговорів разом із Сергієм Станіславовичем, щоб прийняти рішення. Я пропонував йому взимку контракт, але він попросив доопрацювати свою поточну угоду, а потім приймати рішення. Це нормальна практика", - заявив Суркіс, повідомляє "Динамоманія".

Президент також зазначив, що в цьому сезоні головним завданням киян залишається перемога в Кубку України.

Раніше повідомлялося, що керівництво Динамо не збирається підписувати новий контракт із наставником команди Сергієм Ребровим, чия нинішня угода з клубом закінчується влітку 2017 року.