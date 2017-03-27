Суркіс заявив, що готовий підписати новий контракт з Ребровим
За словами президента клубу, він не проводив переговори з іншими тренерами, а підписання нового контракту залежить від самого Сергія Реброва.
"Настане момент, коли закінчиться чемпіонат, ми сядемо за стіл переговорів разом із Сергієм Станіславовичем, щоб прийняти рішення. Я пропонував йому взимку контракт, але він попросив доопрацювати свою поточну угоду, а потім приймати рішення. Це нормальна практика", - заявив Суркіс, повідомляє "Динамоманія".
Президент також зазначив, що в цьому сезоні головним завданням киян залишається перемога в Кубку України.
Раніше повідомлялося, що керівництво Динамо не збирається підписувати новий контракт із наставником команди Сергієм Ребровим, чия нинішня угода з клубом закінчується влітку 2017 року.
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