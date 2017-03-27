Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суркіс заявив, що готовий підписати новий контракт з Ребровим

Суркіс заявив, що не веде переговори з іншими тренерами
Президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що готовий обговорити з Сергієм Ребровим його новий контракт у якості головного тренера команди.
Суркіс заявив, що готовий підписати новий контракт з Ребровим Сергій Ребров Фото: fcdynamo.kiev.ua

За словами президента клубу, він не проводив переговори з іншими тренерами, а підписання нового контракту залежить від самого Сергія Реброва.

"Настане момент, коли закінчиться чемпіонат, ми сядемо за стіл переговорів разом із Сергієм Станіславовичем, щоб прийняти рішення. Я пропонував йому взимку контракт, але він попросив доопрацювати свою поточну угоду, а потім приймати рішення. Це нормальна практика", - заявив Суркіс, повідомляє "Динамоманія".

Президент також зазначив, що в цьому сезоні головним завданням киян залишається перемога в Кубку України.

Раніше повідомлялося, що керівництво Динамо не збирається підписувати новий контракт із наставником команди Сергієм Ребровим, чия нинішня угода з клубом закінчується влітку 2017 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2017 06:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.