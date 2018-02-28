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Суркіса можуть притягнути до відповідальності за слова про Маркевича

Суркіс сказав, що Маркевич провів більше договірних матчів, ніж усі українські тренери
Президента "Динамо" Ігоря Суркіса можуть притягнути до відповідальності за слова про Мирона Маркевича.
Суркіса можуть притягнути до відповідальності за слова про Маркевича Ігор Суркіс. Фото: sport-xl.net

"Зараз це питання вкрай актуальне. Я вніс пропозицію на розгляд Федерації, і його втілення зараз на фінальній стадії. Головна мета наступна: якщо людина пов'язаний з футболом, має інформацію про договірні матчі, проте не повідомляє про це - вона також повинна нести відповідальність.

Таке правило існує майже в кожній країні. Воно абсолютно відповідає всім етичним нормам. Отже, якщо звучать звинувачення в договірних матчах, проте докази замовчуються, ми не можемо цього приймати", - заявив голова Комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка, передає канал "Футбол".

Нагадаємо, що Ігор Суркіс сказав на адресу Маркевича, що той, мовляв, провів більше договірних матчів, ніж усі українські колеги разом узяті.

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28 02 2018 19:57
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