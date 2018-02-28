Суркіса можуть притягнути до відповідальності за слова про Маркевича
"Зараз це питання вкрай актуальне. Я вніс пропозицію на розгляд Федерації, і його втілення зараз на фінальній стадії. Головна мета наступна: якщо людина пов'язаний з футболом, має інформацію про договірні матчі, проте не повідомляє про це - вона також повинна нести відповідальність.
Таке правило існує майже в кожній країні. Воно абсолютно відповідає всім етичним нормам. Отже, якщо звучать звинувачення в договірних матчах, проте докази замовчуються, ми не можемо цього приймати", - заявив голова Комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка, передає канал "Футбол".
Нагадаємо, що Ігор Суркіс сказав на адресу Маркевича, що той, мовляв, провів більше договірних матчів, ніж усі українські колеги разом узяті.
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