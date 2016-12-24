Суркіси втратили на націоналізації ПриватБанку до 300 млн доларів, - ЗМІ

Ігорю Коломойському вдалось заарештувати рахунки в кіпрській філії на суму 250 мільйонів доларів

Cеред головних потерпілих від примусового списання депозитів ПриватБанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси.

Сума їхніх "кіпрських" втрат у результаті цієї операції перевищила 200 мільйонів долалів і загалом (з урахуванням внутрішньоукраїнських вкладень) може досягати майже 300 млн (або близько 8 млрд грн в еквіваленті), - повідомляє gazeta.dt.ua.

Незважаючи на це, слід врахувати той факт, що на Кіпрі, де Суркіси також мають свої вклади, вплив на судову систему української держави далеко не настільки однозначний, як у місцевих юрисдикціях.

За даними видання, призиденту Дніпра Ігорю Коломойському від імені восьми своїх компаній уже вдалося оскаржити процедуру списання, заарештувавши рахунки в кіпрській філії на суму 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, під час націоналізації ПриватБанку борги фінустанови перед утримувачами єврооблігацій були конвертовані в капітал банку.

18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

Після фінансової стабілізації "ПриватБанк" планують продати.