Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Суркіси втратили на націоналізації ПриватБанку до 300 млн доларів, - ЗМІ

Ігорю Коломойському вдалось заарештувати рахунки в кіпрській філії на суму 250 мільйонів доларів
Cеред головних потерпілих від примусового списання депозитів ПриватБанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси.
Суркіси втратили на націоналізації ПриватБанку до 300 млн доларів, - ЗМІ Брати Суркіси. Фото: avto-polis.kiev.ua

Сума їхніх "кіпрських" втрат у результаті цієї операції перевищила 200 мільйонів долалів і загалом (з урахуванням внутрішньоукраїнських вкладень) може досягати майже 300 млн (або близько 8 млрд грн в еквіваленті), - повідомляє gazeta.dt.ua.

Незважаючи на це, слід врахувати той факт, що на Кіпрі, де Суркіси також мають свої вклади, вплив на судову систему української держави далеко не настільки однозначний, як у місцевих юрисдикціях.

За даними видання, призиденту Дніпра Ігорю Коломойському від імені восьми своїх компаній уже вдалося оскаржити процедуру списання, заарештувавши рахунки в кіпрській філії на суму 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, під час націоналізації ПриватБанку борги фінустанови перед утримувачами єврооблігацій були конвертовані в капітал банку.

18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".  

Після фінансової стабілізації "ПриватБанк" планують продати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2016 18:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.