Сурков заявив, що в Південній Осетії створена інфраструктура для ЛНР і ДНР

Радник президента Росії та уповноважений РФ з питань Донбасу Владислав Сурков заявив, що в невизнаній Південній Осетії була створена "фінансова, торговельна, економічна, юридична та організаційна інфраструктура" для самоназваних ЛНР і ДНР.

"Південна Осетія є єдиною державою, в якої вистачило сміливості, зухвалості, чесності і вірності, щоб визнати Донецьку народну республіку і Луганську народну республіку. Це був не просто символічний жест, адже визнання – це набагато більше. Всі ми знаємо, що та фінансова, торгова, економічна, юридична та організаційна інфраструктура, яка створена в Південній Осетії для цих республік, є дорогою життя в умовах блокади, яку здійснює відносно народу Донбасу київський режим", – цитує Суркова російське федеральне інформаційне агентство ТАСС.

Нагадаємо, виконувач обов'язків губернатора Орловської області Андрій Кличков підписав указ про створення робочої групи, яка має налагодити "інтеграційну взаємодію" з "ДНР" та "ЛНР".