Суса повідомили про підозру
Його ім'я, як і раніше, не називають, але відомо, що йдеться про Дмитра Суса.
Суса підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу); а також декларування недостовірних даних (ст. 366-1 Кримінального кодексу), інформує прес-служба НАБУ..
Видання УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах стверджує, що Сусу інкримінують розкрадання ігрових автоматів, які були вилучені правоохоронцями в рамках розслідування кримінального провадження, а також автомобіля Audi, який теж фігурував як речовий доказ.
Нагадаємо, що 13 квітня генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.
Заступник начальника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Сус забув вказати в анкеті доброчесності автомобіль преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тис грн, який, як пізніше з'ясували журналісти, належав його 85-річній бабусі.
У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.
На час розслідування Сус і двоє його колег з департаменту були тимчасово відсторонені від роботи. Після перевірки, яка закінчилася 19 жовтня, Сус і його команда повернулися до роботи.
Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану прокурору Дмитру Сусу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа