Суса повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки - начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України, якого затримали напередодні в аеропорту "Бориспіль".

Його ім'я, як і раніше, не називають, але відомо, що йдеться про Дмитра Суса.

Суса підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу); а також декларування недостовірних даних (ст. 366-1 Кримінального кодексу), інформує прес-служба НАБУ..

Видання УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах стверджує, що Сусу інкримінують розкрадання ігрових автоматів, які були вилучені правоохоронцями в рамках розслідування кримінального провадження, а також автомобіля Audi, який теж фігурував як речовий доказ.

Нагадаємо, що 13 квітня генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.

Заступник начальника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Сус забув вказати в анкеті доброчесності автомобіль преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тис грн, який, як пізніше з'ясували журналісти, належав його 85-річній бабусі.

У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.

На час розслідування Сус і двоє його колег з департаменту були тимчасово відсторонені від роботи. Після перевірки, яка закінчилася 19 жовтня, Сус і його команда повернулися до роботи.

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану прокурору Дмитру Сусу.