Сущенка перевели до одиночної камери
Про це повідомив колишній адвокат арештованого Марк Фейгін, повідомляє "Укрінформ".
Як заявили співробітники СІЗО, це було зроблено в "інтересах національної безпеки Росії".
Він зазначив, що це ще раз засвідчує спланованість і скоординованість всієї акції з позбавлення його статусу адвоката.
"Також відомо, що якісь особи в даний момент пропонують родині Сущенка терміново поміняти адвоката. Як неважко здогадатися, при цьому називається ім'я Іллі Новікова. Нагадаю, що саме Новіков подавав першу скаргу на мене. Вона була відкинута.
Але ось історія продовжилася, після запиту Мін'юсту РФ мене з другої спроби позбавили статусу. І коло замкнулося — знову-таки на Іллі Новікові. Що підкреслює сумнівність і заангажованість його поведінки", — наголосив Фейгін.
Раніше, адвоката Марка Фейгіна, який є захисником журналіста Укрінформу Романа Сущенка, позбавили статусу адвоката. Про таке рішення Адвокатської палати Москви Фейгін повідомив у Twitter. “Отже, мене позбавили статусу адвоката”, - написав він
Як відомо, в перший день попередніх слухань у справі незаконно затриманого в Москві Романа Сущенка, що проходять в Московському міському суді, арешт йому був продовжений на півроку.
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