Сущенка помістили в карцер і знущаються, – Денісова

За її словами, співробітники колонії примушують Сущенка прокидатися раніше за всіх в’язнів - о 5 ранку та вилучають постільні речі

Українського політв'язня Кремля, журналіста Романа Сущенка у колонії РФ помістили в карцер.

"Маю невтішну інформацію щодо Романа Сущенка, який вже третій Новий рік проведе у російській колонії. Його дружина повідомила, що Романа помістили до карцеру та відверто знущаються з нього", - написала уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у суботу в Facebook.

За її словами, співробітники колонії примушують Сущенка прокидатися раніше за всіх в’язнів - о 5 ранку та вилучають постільні речі.

Денісова зазначила, що звернулася до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою негайно з’ясувати підстави поміщення Сущенка до карцеру та здійснити необхідні дії щодо відновлення порушених прав українця.

Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.