Сущенка висунули на здобуття премії ЮНЕСКО
Про це повідомив в.о. голови НСЖУ Сергій Томіленко, передає "Укрінформ".
За його словами, офіс ЮНЕСКО вже підтвердив отримання подання від НСЖУ.
"Роман Сущенко є взірцем професійного журналіста, якого посадили саме за відданість ідеалам справжньої журналістики", - сказав Томіленко, коментуючи таке рішення.
Рішення про лауреата цієї премії оголошується 3 травня - у Всесвітній день свободи преси, заснований ООН.
Як повідомляв iPress.ua, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.
Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.
Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.
У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків