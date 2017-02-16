Сущенка висунули на здобуття премії ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО вже підтвердили отримання подання від НСЖУ

Національний союз журналістів України висунув кандидатуру заарештованого в Москві журналіста Романа Сущенка на здобуття Всесвітньої премії ЮНЕСКО - "Гільєрмо Кано за внесок у справу свободи преси".

Про це повідомив в.о. голови НСЖУ Сергій Томіленко, передає "Укрінформ".

За його словами, офіс ЮНЕСКО вже підтвердив отримання подання від НСЖУ.

"Роман Сущенко є взірцем професійного журналіста, якого посадили саме за відданість ідеалам справжньої журналістики", - сказав Томіленко, коментуючи таке рішення.

Рішення про лауреата цієї премії оголошується 3 травня - у Всесвітній день свободи преси, заснований ООН.

Як повідомляв iPress.ua, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.

У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену



