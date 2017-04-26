Сущенка залишили під арештом до кінця червня
"Лефортовський суд міста Москви журналісту Роману Сущенко продовжений термін утримання під вартою на 2 місяці до 30 червня 2017 року", - повідомив адвокат Марк Фейгін у Twitter.
Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года.— Mark Feygin (@mark___feygin) 26 квітня 2017 р.
Таким чином суд відхилив прохання Фейгіна про зміну його підзахисному запобіжного заходу на домашній арешт, який він міг би відбувати в гостьовому будинку посольства України в Москві.
Відзначається, що засідання пройшло в закритому режимі.
Перед початком розгляду обвинувачений і його захист просили залишити засідання відкритим, оскільки ніякі відомості, що становлять держтаємницю, при продовженні запобіжного заходу ніколи не обговорюються.
Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.
Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.
У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену
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