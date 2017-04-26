Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сущенка залишили під арештом до кінця червня

Засідання пройшло в закритому режимі
Лефортовський суд Москви продовжив до 30 червня арешт українському журналісту Роману Сущенку, якого незаконно утримують в Росії та звинуватили в шпигунстві.
Сущенка залишили під арештом до кінця червня Роман Сущенко. Фото: РИА Новости

"Лефортовський суд міста Москви журналісту Роману Сущенко продовжений термін утримання під вартою на 2 місяці до 30 червня 2017 року", - повідомив адвокат Марк Фейгін у Twitter.

 

Таким чином суд відхилив прохання Фейгіна про зміну його підзахисному запобіжного заходу на домашній арешт, який він міг би відбувати в гостьовому будинку посольства України в Москві.

Відзначається, що засідання пройшло в закритому режимі.

Перед початком розгляду обвинувачений і його захист просили залишити засідання відкритим, оскільки ніякі відомості, що становлять держтаємницю, при продовженні запобіжного заходу ніколи не обговорюються.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.

У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2017 15:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.