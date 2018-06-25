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Сущенко просить Сенцова припинити голодування, – Фейгін

Окрім того, політв'язень очікує на зустріч з омбудсменом Денисовою
За словами громадського адвоката ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марка Фейгіна, Сущенко передав Олегу Сенцову прохання "берегти себе і відмовитись від голодування".
Сущенко просить Сенцова припинити голодування, – Фейгін Фото: ukrinform.ua

"Щойно вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Він просить передати Олегу Сенцову, щоб він беріг себе і відмовився від голодування. Банальні слова тут ні до чого, і так все ясно", – повідомив Фейгін.

ВІн додав, що Сущенко передає українському омбудсмену Людмилі Денисовій слова підтримки і дуже просить усіх, від кого це залежить, допомогти їй добитися зустрічі з політв'язнем.

"Він теж її дуже чекає", – уточнив захисник.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України вкотре звернулося до Росії з проханням надати уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій доступ до політв’язнів.

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25 06 2018 16:20
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