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ПОЛІТИКА НОВИНИ

В ОБСЄ стурбовані рішенням влади скоротити фінансування Суспільного в Україні

Представник ОБСЄ наголосив, що Суспільне мовлення сприяє більшій прозорості уряду і посилює демократію
В ОБСЄ занепокоєні рішенням української влади значно скоротити фінансування діяльності Суспільного мовника в Україні.
В ОБСЄ стурбовані рішенням влади скоротити фінансування Суспільного в Україні Фото:stv.detector.media

"Cуспільне мовлення відіграє велику роль у формуванні громадського інтересу і підвищенні професіоналізму ЗМІ, сприяючи тим самим різноманітності і плюралізму", - йдеться в заяві представника Організації з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, повідомляє "Укрінформ".

Він також наголосив, що Суспільне мовлення сприяє більшій прозорості уряду і посилює демократію. 

Дезір закликає владу "терміново вивчити ефективні механізми забезпечення належного фінансування української державної служби мовлення, як це передбачено законодавством, з тим щоб вона могла продовжити важливий процес реформ і повною мірою реалізувати свій мандат".

Раніше єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган закликав вповні профінансувати українське Суспільне мовлення.

Проект бюджету на 2018 рік передбачає, що Суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон – 776 млн грн.

Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) відреагувало на зниження суми фінансування суспільного мовника з держбюджету, назвавши це "небажанням влади виконати вимоги закону".

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17 11 2017 19:17
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