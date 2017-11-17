В ОБСЄ стурбовані рішенням влади скоротити фінансування Суспільного в Україні
"Cуспільне мовлення відіграє велику роль у формуванні громадського інтересу і підвищенні професіоналізму ЗМІ, сприяючи тим самим різноманітності і плюралізму", - йдеться в заяві представника Організації з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, повідомляє "Укрінформ".
Він також наголосив, що Суспільне мовлення сприяє більшій прозорості уряду і посилює демократію.
Дезір закликає владу "терміново вивчити ефективні механізми забезпечення належного фінансування української державної служби мовлення, як це передбачено законодавством, з тим щоб вона могла продовжити важливий процес реформ і повною мірою реалізувати свій мандат".
Раніше єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган закликав вповні профінансувати українське Суспільне мовлення.
Проект бюджету на 2018 рік передбачає, що Суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон – 776 млн грн.
Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) відреагувало на зниження суми фінансування суспільного мовника з держбюджету, назвавши це "небажанням влади виконати вимоги закону".
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