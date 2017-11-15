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Суспільне мовлення повинне отримати належне фінансування, - єврокомісар Ган

Проект бюджету на 2018 рік передбачає, що Суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон
Єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган закликав вповні профінансувати українське Суспільне мовлення.
Суспільне мовлення повинне отримати належне фінансування, - єврокомісар Ган Йоганнес Ган. Фото: mignews.com

"Дав надзвичайно всебічне інтерв’ю Андрію Куликову, редактору Національної суспільної телерадіокомпанії України, щоб підкреслити важливість незалежності суспільного мовника, що є ключовим для функціонування демократії", - написав Ган у своєму Twitter.

Ган підкреслив, що Суспільне мовлення повинне отримати належне фінансування.

"Національна суспільна телерадіокомпанія України повинна отримати усі фінансові ресурси, яких вона потребує для цієї важливої роботи", - наголосив єврокомісар.

Проект бюджету на 2018 рік передбачає, що Суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон – 776 млн грн.

Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) відреагувало на зниження суми фінансування суспільного мовника з держбюджету, назвавши це "небажанням влади виконати вимоги закону".

Нагадаємо, 10 квітня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала керівником Суспільного мовлення Зураба Аласанію.

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15 11 2017 14:36
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