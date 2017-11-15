Суспільне мовлення повинне отримати належне фінансування, - єврокомісар Ган Проект бюджету на 2018 рік передбачає, що Суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон

Єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган закликав вповні профінансувати українське Суспільне мовлення.

Йоганнес Ган. Фото: mignews.com

"Дав надзвичайно всебічне інтерв’ю Андрію Куликову, редактору Національної суспільної телерадіокомпанії України, щоб підкреслити важливість незалежності суспільного мовника, що є ключовим для функціонування демократії", - написав Ган у своєму Twitter. Ган підкреслив, що Суспільне мовлення повинне отримати належне фінансування. "Національна суспільна телерадіокомпанія України повинна отримати усі фінансові ресурси, яких вона потребує для цієї важливої роботи", - наголосив єврокомісар. Проект бюджету на 2018 рік передбачає, що Суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон – 776 млн грн. Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) відреагувало на зниження суми фінансування суспільного мовника з держбюджету, назвавши це "небажанням влади виконати вимоги закону". Нагадаємо, 10 квітня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала керівником Суспільного мовлення Зураба Аласанію.

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