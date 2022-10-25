НОВИНИВорог обстріляв телевежі в Києві, Харкові, Ізюмі, Лисичанську (Луганська область), Коростені (Житомирська область), Білопіллі (Сумська область), Антополі (Рівненська область), Вінниці, Оріхові (Запорізька область).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Суспільне" подало заявку до Європейського суду через обстріли рф телевеж в Україні
Фото з вільного доступу
Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП).
"росія, цинічно порушуючи закони і звичаї війни, обстрілює українські міста, зокрема й телевежі, щоб українці не могли вчасно отримувати інформацію про небезпеку", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок нападів рф були нанесені ракетні або авіаційні удари по телевежах у Києві, Харкові та Ізюмі, Лисичанську (Луганська область), Коростені (Житомирська область), Білопіллі (Сумська область), Антополі (Рівненська область), Вінниці, Оріхові (Запорізька область).
На деякий час мовлення на цих територіях було припинено.
російські військові захопили телевежу в Мелітополі, через що припинено мовлення в кількох містах.
Здійснені спроби глушіння сигналу каналів "Суспільного" на супутнику Amos та здійснена спроба знищення телевізійного архіву через запущений вірус на сайті.
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25 10 2022 18:18 МЕДІА
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