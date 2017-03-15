Сутички біля блокпосту на Донбасі: поліція здійснила попереджувальні постріли у повітря, - ВІДЕО

Один поліцейський отримав травму під час конфлікту

На посту блокади близько 16 години 15 березня відбулися чергові сутички та провокації.

Поліція здійснила попереджувальні постріли у повітря під час конфлікту з учасниками автоколони, серед яких був нардеп "Самопомочі" Тарас Пастух, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Сьогодні близько 16.30 на блокпості біля Костянтинівки для перевірки була зупинена автоколона, яка рухалася з боку Покровська у складі близько 50 осіб на чолі з народним депутатом Тарасом Пастухом. Однак частина громадян відмовилася проходити перевірку та вчинила спробу силового прориву крізь блокпост", - сказано у повідомленні.

Поліція назвала таку поведінку учасників "блокади Донбасу" провокацією.

"Група агресивно налаштованих осіб рушила на поліцейських, які несли службу на блокпості. Громадяни відсунули огороджувальні плити та намагалися прибрати службовий автомобіль, який обмежував рух на блокпості", - зазначають правоохоронці.

Згідно з інформацією, громадяни нецензурно висловлювалися на адресу поліцейських та перешкоджали виконанню службових обов’язків.

"Один з активістів розпилив газ з балончика в обличчя поліцейському. Постраждалий доставлений в лікарню з опіками очей", - зазначили у прес-службі.

"Поліцейські попередили про заборону наближатися до стратегічного об’єкту на визначену відстань та право використання зброї згідно Закону "Про Національну поліцію". Однак громадяни не реагували на попередження, у зв’язку з чим співробітники поліції були змушені зробити декілька попереджувальних пострілів у повітря", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що в Костянтинівці Донецької області сталися сутички на блокпосту за участі представників "блокади Донбасу".