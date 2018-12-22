Сутички між прихильниками незалежності Каталонії та поліцією: постраждали 62 людини
Правоохоронці затримали 13 учасників акції, повідомляє AFP.
Напередодні десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти виїзного засідання уряду Іспанії в Барселоні, назвавши його "провокацією". Протестувальники виступали з гаслами "Скиньмо режим". Зазначимо, що зазвичай засідання уряду Іспані проводиться у Мадриді. Багатьох каталонців обурила обрана дата засідання уряду — рік після того, як відбулися позачергові вибори в Каталонії після блокування заявки регіону на незалежність.
Зіткнення почалися після того, як деякі учасники акції намагалися прорвати поліцейський кордон недалеко від місця проведення засідання уряду й для цього кидали у поліцейських металеві загородження і каміння.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес планував візит у Барсенолу, щоб зустрітися з главою Каталонії Кімом Торре. Протестувальники хочуть, щоб вони провели переговори про проведення офіційного референдуму про незалежність.
21 грудня повідомлялося, що протестувальники в Каталонії заблокували дороги.
Нагадаємо, уряд Іспанії не затвердив новий каталонський уряд, що означає продовження прямого управління Каталонією з Мадрида.
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