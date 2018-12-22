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Сутички між прихильниками незалежності Каталонії та поліцією: постраждали 62 людини

13 учасників акції затримала поліція
У Барселоні під час зіткнень між прихильниками незалежності Каталонії та поліцією, за даними місцевої влади, постраждали 62 людини, з них 35 — поліцейські.
Сутички між прихильниками незалежності Каталонії та поліцією: постраждали 62 людини Фото: EPA-EFE

Правоохоронці затримали 13 учасників акції, повідомляє AFP.

Напередодні десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти виїзного засідання уряду Іспанії в Барселоні, назвавши його "провокацією". Протестувальники виступали з гаслами "Скиньмо режим". Зазначимо, що зазвичай засідання уряду Іспані проводиться у Мадриді. Багатьох каталонців обурила обрана дата засідання уряду — рік після того, як відбулися позачергові вибори в Каталонії після блокування заявки регіону на незалежність.

Зіткнення почалися після того, як деякі учасники акції намагалися прорвати поліцейський кордон недалеко від місця проведення засідання уряду й для цього кидали у поліцейських металеві загородження і каміння.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес планував візит у Барсенолу, щоб зустрітися з главою Каталонії Кімом Торре. Протестувальники хочуть, щоб вони провели переговори про проведення офіційного референдуму про незалежність.

21 грудня повідомлялося, що протестувальники в Каталонії заблокували дороги.

Нагадаємо, уряд Іспанії не затвердив новий каталонський уряд, що означає продовження прямого управління Каталонією з Мадрида.

 

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22 12 2018 12:33
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