Сутички між прихильниками незалежності Каталонії та поліцією: постраждали 62 людини

У Барселоні під час зіткнень між прихильниками незалежності Каталонії та поліцією, за даними місцевої влади, постраждали 62 людини, з них 35 — поліцейські.

Правоохоронці затримали 13 учасників акції, повідомляє AFP.

Напередодні десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти виїзного засідання уряду Іспанії в Барселоні, назвавши його "провокацією". Протестувальники виступали з гаслами "Скиньмо режим". Зазначимо, що зазвичай засідання уряду Іспані проводиться у Мадриді. Багатьох каталонців обурила обрана дата засідання уряду — рік після того, як відбулися позачергові вибори в Каталонії після блокування заявки регіону на незалежність.

Зіткнення почалися після того, як деякі учасники акції намагалися прорвати поліцейський кордон недалеко від місця проведення засідання уряду й для цього кидали у поліцейських металеві загородження і каміння.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес планував візит у Барсенолу, щоб зустрітися з главою Каталонії Кімом Торре. Протестувальники хочуть, щоб вони провели переговори про проведення офіційного референдуму про незалежність.

21 грудня повідомлялося, що протестувальники в Каталонії заблокували дороги.