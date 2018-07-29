Сутички на будівництві в Києві: поліцейський розпилив газ в обличчя фотокореспонденту Associated Press
Про факт неправомірної агресії поліцейського повідомив сам журналіст.
"Один з поліцейських бачив, що я знімаю, і зарядив мені газом в очі по повній програмі. Я в прямому розумінні осліп хвилин на 10. Я стояв не в натовпі, кричав йому "Преса", але поліцейського це не зупинило", – розповів Єфрем Лукацький НСЖУ.
Постраждалий встиг зафіксувати співробітника поліції, але через опіки очей змушений був на певний час припинити зйомку. Заяву про перешкоджання журналістській діяльності й неправомірне застосування спецзасобів журналіст не подавав.
"Я ніколи не пишу заяв. Там є більш постраждалі. Поліція – це мікст нашого суспільства: є негідники, а є і нормальні", – зазначив Лукацький.
Водночас він розповів, що зафіксував, як співробітники поліції не хотіли віддавати до "Швидкої допомоги" одного з учасників сутичок.
"Хлопець був сильно побитий, на голові великі гематоми, він знепритомнів. Я звернувся до поліції і сказав, що буде біда, якщо не віднести його до "швидкої". Довелося наголошувати, що я "Преса", фіксую всі обставини, то поліцейські таки відійшли й дозволили "Національному корпусу" понести пораненого до лікарів", – сказав кореспондент.
У Національній спілці журналістів України засуджують факт застосування сили співробітником поліції до журналіста й вимагають проведення негайного службового розслідування.
"На жаль, ми фіксуємо вже черговий прояв агресії правоохоронців проти журналістів. Але при цьому журналістській спільноті невідомі результати попередніх розслідувань – ні службових, ні кримінальних. Ми розуміємо всі складнощі Національної поліції при реагуванні на заворушення, але вимагаємо недоторканності та захисту для журналістів, які виконують свій професійний обов'язок", – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Нагадаємо, в суботу, 28 липня, в Києві на Осокорках побилися противники забудови на вулиці Григоренка, 40 та поліція. Правоохоронці затримали двох осіб.
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