На кордоні Ізраїлю і Палестини виникли сутички між військовими і демонстрантами
"У п'ятницю ізраїльські війська застосували сльозоточивий газ і бойові патрони у протистоянні з палестинськими демонстрантами на кордоні з сектором Газа й Ізраїлем ", - зазначено у повідомленні Reuters.
Повідомлень про поранених або жертви поки що не надходило.
Як повідомляв iPress.ua, 30 березня почалися зіткнення між ізраїльськими військовими і палестинцями на кордоні сектора Газа та Ізраїлю. Ситуація загострилася після того, як там відбулася акція протесту. Палестинці зібралися поблизу ізраїльського кордону і почали кидати каміння і коктейлі Молотова в сторону військових. Силовики спробували придушити заворушення. Жертвами конфлікту, за останніми даними Організації визволення Палестини, стали 17 "мирних демонстрантів" - палестинців. Ще 70 осіб, за словами неназваного лікаря, який розмовляв з Reuters, отримали поранення.
Президент Палестини Махмуд Аббас 1 квітня в зв'язку з цим доручив палестинському представництву в ООН вимагати скликати екстрене засідання Радбезу..
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