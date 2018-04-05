На кордоні Ізраїлю і Палестини виникли сутички між військовими і демонстрантами

Ізраїльські військові застосували сльозогінний газ і бойові патрони на палестинських демонстрантах на кордоні з сектором Гази.

"У п'ятницю ізраїльські війська застосували сльозоточивий газ і бойові патрони у протистоянні з палестинськими демонстрантами на кордоні з сектором Газа й Ізраїлем ", - зазначено у повідомленні Reuters.

Повідомлень про поранених або жертви поки що не надходило.

Як повідомляв iPress.ua, 30 березня почалися зіткнення між ізраїльськими військовими і палестинцями на кордоні сектора Газа та Ізраїлю. Ситуація загострилася після того, як там відбулася акція протесту. Палестинці зібралися поблизу ізраїльського кордону і почали кидати каміння і коктейлі Молотова в сторону військових. Силовики спробували придушити заворушення. Жертвами конфлікту, за останніми даними Організації визволення Палестини, стали 17 "мирних демонстрантів" - палестинців. Ще 70 осіб, за словами неназваного лікаря, який розмовляв з Reuters, отримали поранення.

Президент Палестини Махмуд Аббас 1 квітня в зв'язку з цим доручив палестинському представництву в ООН вимагати скликати екстрене засідання Радбезу..