Сутички на марші ЛГБТ у Києві: поліція нікого не затримала

Поліція Києва нікого не затримала унаслідок сутичок на марші до Дня пам’яті трансгендерних людей, які загинули від насильства.

Правоохоронці зареєстрували лише одне кримінальне провадження за статтею "хуліганство" — вона стосується побиття канадського журналіста Майкла Колборна, повідомила речниця Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва, інформує Hromadske.

На питання про те, чому поліція не кваліфікувала напад на нього як "перешкоджання журналістській діяльності", Зубрєва пояснила: Колборн не мав при собі посвідчення журналіста та не є членом журналістських спілок. У поліції його назвали блогером.

Щодо нападу на двох учасниць маршу поліція не зареєструвала провадження, оскільки постраждалі відмовилися писати заяву.

Зазначимо, що Колборн називає себе журналістом-фрілансером. Його роботи публікували такі видання як Haaretz, Foreign Policy та CBC.