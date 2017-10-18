Сутички під Радою виникли через мітингарів, які не захотіли повернути захоплені щити, - поліція
"Протягом дня велись перемовини з мітингувальниками, ми закликали їх повернути державне майно, але отримали відмову", – заявив речник Національної поліції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".
За словами Тракала, після того, як мітингувальники вишикувались в колону, поліція закликала їх віддати щити.
"Після відмови почались сутички та штовханина, в результаті якої було затримано 11 осіб", – пояснив Тракало.
Речник поліції пояснив, що затриманих доставлено до відділку для уточнення їхніх анкетних даних. Станом на 18:30 трьох затриманих уже відпустили.
Тракало також запросив правозахисників прибути до відділку для проведення опитування.
У поліції підкреслили, що поважають право громадян мирно збиратися, але закликали організаторів робити це в цивілізованості спосіб і не влаштовувати провокації.
"Ми вимагаємо зупинити провокації щодо правоохоронців, ми не обмежуємо пересування чи будь-які права громадян", – зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв, який перебуває під стінами Ради.
Нагадаємо, що біля наметового містечка учасників акції протесту під Верховною Радою стались сутички протестувальників із поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
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