Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сутички під Радою виникли через мітингарів, які не захотіли повернути захоплені щити, - поліція

Голова Нацполіції Сергій Князєв закликав зупинити провокації щодо правоохоронців
Нові сутички під Верховною Радою виникли внаслідок відмови мітингувальників повернути захоплені вчора щити.
Сутички під Радою виникли через мітингарів, які не захотіли повернути захоплені щити, - поліція Фото: Facebook Олександра Рудоманова

"Протягом дня велись перемовини з мітингувальниками, ми закликали їх повернути державне майно, але отримали відмову", – заявив речник Національної поліції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".

За словами Тракала, після того, як мітингувальники вишикувались в колону, поліція закликала їх віддати щити.

"Після відмови почались сутички та штовханина, в результаті якої було затримано 11 осіб", – пояснив Тракало.

Речник поліції пояснив, що затриманих доставлено до відділку для уточнення їхніх анкетних даних. Станом на 18:30 трьох затриманих уже відпустили.

Тракало також запросив правозахисників прибути до відділку для проведення опитування.

У поліції підкреслили, що поважають право громадян мирно збиратися, але закликали організаторів робити це в цивілізованості спосіб і не влаштовувати провокації.

"Ми вимагаємо зупинити провокації щодо правоохоронців, ми не обмежуємо пересування чи будь-які права громадян", – зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв, який перебуває під стінами Ради.

Нагадаємо, що біля наметового містечка учасників акції протесту під Верховною Радою стались сутички протестувальників із поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2017 19:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.