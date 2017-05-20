Сутички в Дніпрі 9 травня: підозрюваний уклав угоду зі слідством

Чоловік був присутній під час проведення святкових заходів, проте сам не спричиняв тілесних ушкоджень потерпілим

З одним із затриманих у межах розслідування сутичок 9 травня в Дніпрі укладено угоду про визнання винуватості.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Чоловік був присутній під час проведення святкових заходів, проте сам не спричиняв тілесних ушкоджень потерпілим та співпрацював зі слідством, надаючи важливі покази.

Матеріали щодо вчиненого ним злочину виділено в окреме провадження, а обвинувальний акт скерували до суду.

У межах інкримінованої йому статті 293 КК України (групове порушення громадського порядку) суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст. 294, ч.2 ст. 296, ч.2 ст. 350 та ч.2 ст. 365 КК України за фактами подій, що відбулися 9 травня 2017 року у Дніпрі під час проведення святкових заходів.

Нагадаємо, правоохоронці вже встановили 25 осіб, які 9 травня брали участь у бійках біля монументу Слави в Дніпрі.

9 травня у Дніпрі сталася масова бійка, під час якої було травмовано 14 осіб. Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.