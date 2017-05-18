Сутички в Дніпрі 9 травня: правоохоронці затримали ще одного підозрюваного

Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного в участі в масовій бійці під час заходів 9 травня в Дніпрі.

"Слідчі затримали ще одного підозрюваного, якого раніше було оголошено в розшук. Йому інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 296 КК України (масові заворушення та хуліганство)", - повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

За словами Сарган, прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.