Сутички в Гамбурзі: заарештовано двох росіян

Їм загрожує від 6 місяців до 10 років в'язниці

Прокуратура Гамбурга заарештувала двох росіян після акції антиглобалістів під час саміту G20, яка переросла в заворушення.

Їм загрожує від 6 місяців до 10 років в'язниці, повідомляють "РИА Новости".

За інформацією агентства, громадян Росії звинувачують в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і опорі поліцейським.

Прокуратура Гамбурга уточнює, що всього були затримано 6 осіб з Росії, четверо відпущені на свободу.

Заворушення організовувалися антиглобалістами та представниками інших лівих течій у зв'язку з проведенням саміту G20.

Увечері 7 липня поліція повідомила про майже 200 поранених правоохоронців, які постраждали під час зіткнень з протестувальниками, однак жоден з них серйозно не постраждав. Також увечері поліція змушена була зробити попереджувальний постріл після того, як одного з правоохоронців атакували демонстранти-екстремісти.

Протягом усього дня в різних частинах міста виникали сутички між поліцейськими та протестувальниками. Останні будували барикади і підпалювали їх, кидали каміння і пляшки в правоохоронців. Для припинення безладів і розгону агресивно налаштованих демонстрантів поліція застосувала водомети. У другій половині дня 7 липня поліція повідомляла про 71 затриманого з початку протестів, 15 осіб були взяті під варту.

Поліція застосувала проти демонстрантів водяні гармати та сльозогінний газ. Протестувальники закидали поліцейських пляшками і димовими шашками.