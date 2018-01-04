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Сутички в Маріуполі: постраждали дев'ятеро поліцейських

Відкриті кримінальні провадження
Поліція повідомляє про дев'ятьох постраждалих правоохоронців у Маріуполі внаслідок інциденту, що стався на стадіоні під час гри "Маріуполь" - "Динамо".
Сутички в Маріуполі: постраждали дев Фото: dn.npu.gov.ua

Як повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області, інцидент стався всередині другого тайму біля стадіону.

"Фанати на трибунах запалили димові шашки та застосували петарди. З метою убезпечити інших вболівальників поліцейські вивели порушників за межі стадіону. Однак товариші стали на їхній захист, вибігли зі стадіону та почали жбурляти у бік правоохоронців та службовий автотранспорт каміння, що в цей час несли службу із забезпечення публічної безпеки", – розповіли в поліції.

Серед постраждалих, за словами правоохоронців, – 7 співробітників роти особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, які несли службу в якості приданих сил, працівник управління патрульної поліції Маріуполя та слідчий Центрального відділу поліції. Пошкоджено дві службових автівки.

"Наразі цивільні особи за медичною допомогою не зверталися, однак є інформація, що є постраждалі серед журналістів. Поліцейським надано медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група та керівнитво Центрального відділу поліції. Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 342 "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві" та ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше в патрульній поліції Донецької області розповіли, що внаслідок сутичок незначних ушкоджень зазнав ТОРівець та кілька вболівальників.

На сьогоднішньому матчі в Маріуполі був присутній президент України Петро Порошенко. Відвідування гри стало завершенням його робочого візиту в Донецьку область.

Футболісти київського "Динамо" з рахунком 3:2 перемогли в гостях ФК "Маріуполь" у матчі чергового, 25-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

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01 04 2018 23:20
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