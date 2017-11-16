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Сутички в міськраді Миколаєва: прихильники відстороненого мера вимагали розпустити раду

Після цього в зал увійшли співробітники поліції і оголосили, що будівля замінована, тому попросили покинути приміщення
У приміщення міської ради Миколаєва сталися сутички між поліцією та протестувальниками, які прийшли до зали засідання.
Сутички в міськраді Миколаєва: прихильники відстороненого мера вимагали розпустити раду Фото: novosti-n.org

Про це повідомляє місцеве видання "Novosti N".

На засідання Миколаївської міської ради прийшли прихильники екс-міського голови Олександра Сенкевича і попросили у виконуючої обов'язки міського голови, секретаря міськради Тетяни Казакової слова. Питання було поставлено на голосування, але двічі "провалене" депутатами.

Після цього близько 30 протестувальників підійшли до президії і оточили Тетяну Казакову. Вони почали розкидати по залу п'ятикопієчні монети і кричати: "Це вам за 5 жовтня", закликаючи розпустити раду.

Після цього в зал увійшли співробітники поліції і оголосили, що будівля замінована, тому попросили покинути приміщення. Тетяна Казакова оголосила, що замінував будівлю Сенкевич. Потім хтось із активістів запалив петарду, приміщення наповнилося димом.

Поліцейські почали відтісняти протестульників до виходу, виникли суперечки і бійки. В результаті більшість активістів виштовхали із залу, а частину журналістів заблокували в залі, не дозволяючи проводити зйомку. Глава патрульної поліції Миколаєва Максим Ахрамеєв, який особисто утримував в дверях журналістів,сказав, що це "пов'язано із забезпеченням безпеки представників ЗМІ".

Нагадаємо, 5 жовтня міськрада Миколаєва визнала незадовільною роботу мера Сенкевича. За рішення про визнання роботи міського голови Сенкевича незадовільною проголосували 40 депутатів. Раніше внесення рішення про визнання роботи мера задовільною підтримали лише 5 депутатів.


Згодом, депутати на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста .

8 жовтня на Соборній площі у Миколаєві близько 700 містян прийшли на "народне віче", анонсоване відправленим міськрадою у відставку мером Олександром Сєнкевичем.

12 жовтня Сенкевич подав позов проти Миколаївської міської ради, в якому вимагає скасувати рішення про дострокове припинення його повноважень мера Миколаєва.

 

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