Сутички в міськраді Миколаєва: прихильники відстороненого мера вимагали розпустити раду

Після цього в зал увійшли співробітники поліції і оголосили, що будівля замінована, тому попросили покинути приміщення

У приміщення міської ради Миколаєва сталися сутички між поліцією та протестувальниками, які прийшли до зали засідання.

Про це повідомляє місцеве видання "Novosti N".

На засідання Миколаївської міської ради прийшли прихильники екс-міського голови Олександра Сенкевича і попросили у виконуючої обов'язки міського голови, секретаря міськради Тетяни Казакової слова. Питання було поставлено на голосування, але двічі "провалене" депутатами.

Після цього близько 30 протестувальників підійшли до президії і оточили Тетяну Казакову. Вони почали розкидати по залу п'ятикопієчні монети і кричати: "Це вам за 5 жовтня", закликаючи розпустити раду.

Після цього в зал увійшли співробітники поліції і оголосили, що будівля замінована, тому попросили покинути приміщення. Тетяна Казакова оголосила, що замінував будівлю Сенкевич. Потім хтось із активістів запалив петарду, приміщення наповнилося димом.

Поліцейські почали відтісняти протестульників до виходу, виникли суперечки і бійки. В результаті більшість активістів виштовхали із залу, а частину журналістів заблокували в залі, не дозволяючи проводити зйомку. Глава патрульної поліції Миколаєва Максим Ахрамеєв, який особисто утримував в дверях журналістів,сказав, що це "пов'язано із забезпеченням безпеки представників ЗМІ".