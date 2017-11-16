Сутички в міськраді Миколаєва: прихильники відстороненого мера вимагали розпустити раду
Про це повідомляє місцеве видання "Novosti N".
На засідання Миколаївської міської ради прийшли прихильники екс-міського голови Олександра Сенкевича і попросили у виконуючої обов'язки міського голови, секретаря міськради Тетяни Казакової слова. Питання було поставлено на голосування, але двічі "провалене" депутатами.
Після цього близько 30 протестувальників підійшли до президії і оточили Тетяну Казакову. Вони почали розкидати по залу п'ятикопієчні монети і кричати: "Це вам за 5 жовтня", закликаючи розпустити раду.
Після цього в зал увійшли співробітники поліції і оголосили, що будівля замінована, тому попросили покинути приміщення. Тетяна Казакова оголосила, що замінував будівлю Сенкевич. Потім хтось із активістів запалив петарду, приміщення наповнилося димом.
Поліцейські почали відтісняти протестульників до виходу, виникли суперечки і бійки. В результаті більшість активістів виштовхали із залу, а частину журналістів заблокували в залі, не дозволяючи проводити зйомку. Глава патрульної поліції Миколаєва Максим Ахрамеєв, який особисто утримував в дверях журналістів,сказав, що це "пов'язано із забезпеченням безпеки представників ЗМІ".
Згодом, депутати на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста .
8 жовтня на Соборній площі у Миколаєві близько 700 містян прийшли на "народне віче", анонсоване відправленим міськрадою у відставку мером Олександром Сєнкевичем.
12 жовтня Сенкевич подав позов проти Миколаївської міської ради, в якому вимагає скасувати рішення про дострокове припинення його повноважень мера Миколаєва.
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