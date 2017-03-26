Сутички в Росії: на антикорупційному мітингу затримують людей
Зокрема, як повідомляє "ОВД-Инфо", у Владивостоці люди, які дзвонять на гарячу лінію, повідомили вже про більш ніж тридцять затриманнях на мітингу, який проходить на Привокзальній площі.
За свідченнями, поліція вихоплює з натовпу людей, які поводяться мирно, просто стоять, деякі з плакатами. Всього на мітингу близько тисячі чоловік.
Вже заповнені більше чотирьох автозаків, в кожному по шість чоловік. Деякі вже доставлені в РУВС Фрунзенський. Серед затриманих - неповнолітні.
На акції проти корупції в Південно-Сахалінську затримано мінімум п'ятеро людей. Після перевірки документів затриманих відпустили.
Пізніше "ОВД-Инфо" повідомив, що після акції був затриманий один з організаторів - Дмитро Іванов, нібито "за орієнтуванням". На даний момент він перебуває у відділі поліції.
Також вісім учасників акції були блоковані на вулиці людьми в штатському, один з яких представився співробітником поліції, інші не представлялися. Людей затримали теж через якесь "орієнтування" за "підозрою в скоєнні злочину" - грабежу або розбою.
У Комсомольську-на Амурі на пікеті проти корупції затримано шість осіб, вони перебувають у відділі поліції. Про це повідомляється в офіційній групі заходу "ВКонтакте".
Нагадаємо, в Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі – неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.
Правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН. Всього було затримано 57 правозахисників і волонтерів. Також у Мінську затримали близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів.
Згодом ОМОН відпустив затриманих. Також стало відомо, що затримані під час акцій до Дня Волі 50 журналістів на свободі.
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