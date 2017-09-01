Сутички в Туреччині: поліція розігнала мітинг проти розширення президентських повноважень

Відтіснили мітингувальників від входу до комплексу парламентських споруд

В Анкарі поліція водометами і сльозогінним газом розігнала кілька сотень учасників мітингу проти змін до конституції Туреччини, які передбачатимуть надання президенту республіки розширених повноважень.

Поліції вдалося відтіснити протестувальників від входу до комплексу парламентських будівель, повідомляє Reuters.

Учасники акції порівнювали дії влади з поведінкою "фашистських режимів" і заявляли, що країна перебуває в окупації.

Одними з організаторів мітингу були Республіканська народна партія (CHP), а також кілька неурядових організацій та адвокатських об'єднань.

Нагадаємо, парламент Туреччини у понеділок, 9 січня, мав розпочати розгляд пропонованих змін до конституції, що суттєво розширяють повноваження президента.

Реформа передбачає збільшення кількості депутатів у парламенті з 550 до 600 і зниження віку, з якого можна обиратися депутатом - з 25 до 18 років.

Критики запропонованої реформи стверджують, що вона є частиною плану президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із запровадження одноосібної влади. Натомість прихильники реформи стверджують, що вона створить в Туреччині систему, подібну до французької або американської.

За нинішніми положеннями конституції Туреччина є парламентсько-президентською республікою. Однак з часу запровадження у країні надзвичайного стану після невдалого перевороту у липні 2016 року Ердоган отримав розширені повноваження через ухвалення декретів.

В кінці грудня у Туреччині парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції країни, запропоновані керівною партією Справедливості та розвитку, що передбачають розширення повноважень президента.

Зміни до Контституції були запропоновані партією Справедливості та розвитку 10 грудня.

За даними видання The Guardian, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має можливість керувати країною до 2029 року в разі ухвалення законопроекту про внесення відповідних поправок у конституцію.