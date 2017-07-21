CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Ізраїлю, Єрусалимі, в п'ятницю, 21 липня, внаслідок сутичок загинули троє палестинців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сутички в Єрусалимі: загинули троє палестинців
Постраждали понад 370 людей
Фото: thestar.com.my
Також постраждали понад 370 людей - в тому числі і четверо поліцейських, повідомляє Reuters.
Наразі невідомо, хто саме відкрив вогонь. Проте, за непідтвердженими даними, один з палестинців був застрелений єврейським поселенцем із Західного берега Йордану.
Заворушення почалися, коли перед п’ятничною молитвою біля Храмової гори зібралися тисячі палестинців, які відмовилися проходити через металодетектори.
Протестуювальники почали кидати каміння, намагаючись прорвати поліцейські кордони. Сили безпеки відтіснили демонстрантів, застосувавши шумові гранати.
Нагадаємо, що в результаті перестрілки, влаштованої нападниками в Єрусалимі в Ізраїлі, загинули двоє поліцейських.
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21 07 2017 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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