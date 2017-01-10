Сутички з поліцією в Каталонії: постраждали 11 силовиків та 337 каталонців
"На даний момент 9 агентів поліції і два офіцери цивільної гвардії отримали поранення під час виконання судового наказу", - повідомили в МВС Іспанії.
Натомість речник уряду Каталонії Жорді Турулл заявив, що у сутичках поранені 337 людей. Турулл порадив постраждалим звернутися до поліції Каталонії для надання свідчень.
Зазначимо, поліція Каталонії Mossos у неділю закрила 183 виборчі дільниці для голосування на референдумі про незалежність.
Раніше глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян.
Влада Каталонії повідомила про обстріли гумовими кулями з боку іспанських правоохоронців. В результаті було поранено 38 виборців, які прийшли на дільниці.
Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.
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