Сутички в Київраді: депутати таки прирівняли бійців добробатів до учасників АТО, - ВІДЕО

За це рішення на засіданні проголосували 87 депутатів

Бійці добровольчих батальйонів прорвалися в зал засідань Київської міської ради після того, як на сесії міськради не було поставлено на голосування в цілому після прийняття за основу рішення про визнання офіційного статусу бійців-добровольців.

На сьогоднішньому засіданні депутати Київради прийняли дане рішення за основу. Це рішення підтримала переважна кількість депутатів - 100 при мінімально необхідних 61, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення дозволить надати статус учасника АТО тим бійцям, які з різних причин не змогли офіційно оформитися", - сказав ініціатор проекту рішення, депутат від партії "Свобода" Юрій Сиротюк, інформують "Українські новини".

Сиротюк наполягав, щоб рішення було прийнято відразу в цілому, а якщо є правки, щоб вони розглядалися одразу. Однак Київрада не підтримала цю пропозицію, а мер Києва Віталій Кличко запропонував доопрацювати рішення і прийняти його в цілому на наступному засіданні міськради.

Після цього в зал засідань прорвалися кілька чоловіків у камуфляжній одязі, і в засіданні було оголошено перерву.

Згодом Київська міськрада таки проголосувала в цілому за рішення про надання офіційного статусу бійцям добровольчих батальйонів, які захищали територіальну цілісність і суверенітет України на Донбасі.

За це рішення на засіданні в четвер проголосували 87 депутатів зі 120.

Нагадаємо, що близько 40 тис. представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.