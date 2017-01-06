Сутички в Київраді: депутати таки прирівняли бійців добробатів до учасників АТО, - ВІДЕО
На сьогоднішньому засіданні депутати Київради прийняли дане рішення за основу. Це рішення підтримала переважна кількість депутатів - 100 при мінімально необхідних 61, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Це рішення дозволить надати статус учасника АТО тим бійцям, які з різних причин не змогли офіційно оформитися", - сказав ініціатор проекту рішення, депутат від партії "Свобода" Юрій Сиротюк, інформують "Українські новини".
Сиротюк наполягав, щоб рішення було прийнято відразу в цілому, а якщо є правки, щоб вони розглядалися одразу. Однак Київрада не підтримала цю пропозицію, а мер Києва Віталій Кличко запропонував доопрацювати рішення і прийняти його в цілому на наступному засіданні міськради.
Після цього в зал засідань прорвалися кілька чоловіків у камуфляжній одязі, і в засіданні було оголошено перерву.
Згодом Київська міськрада таки проголосувала в цілому за рішення про надання офіційного статусу бійцям добровольчих батальйонів, які захищали територіальну цілісність і суверенітет України на Донбасі.
За це рішення на засіданні в четвер проголосували 87 депутатів зі 120.
Нагадаємо, що близько 40 тис. представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.
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