Свати і невістка Грицака купили 4 квартири після його призначення, - ЗМІ

Невістка та батьки невістки глави СБУ Василя Грицака в один день придбали 4 квартири менш ніж через півроку, як його призначили на посаду.

Сват глави СБУ Ігор Драчук 18 грудня 2015 року оформив на себе квартиру площею 73 кв. м у ЖК "Зелений острів-2", повідомляють "Наші гроші", посилаючись на витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ще три квартири у тому самому будинку у той же день оформила на себе дружина Ігоря Драчука Людмила: площею 72 кв. м, 48 та 45 кв. м.

"Квартири у стані "після будівельників" у "Зеленому острові-2" продаються по 29 тис грн. за квадратний метр. Таким чином ці чотири квартири Драчуків могли коштувати від $263 тис", - зазначає видання.



Фото: nashigroshi.org

Також на Ігоря Драчука зареєстрована квартира на вулиці Сікорського, 1 у ЖК "Зелений острів". Помешкання на 80 "квадратів" він зареєстрував ще у листопаді 2013 року.

"Зараз така нерухомість вже з меблями продається за $139 тис", - пишуть "Наші гроші".

Дочка Драчуків, невістка глави СБУ Анна Грицак володіє двома квартирами. Перша розташована на столичному Печерську у житловому комплексі "Престиж холл", і має площу 84 кв. м. Квартира набута Анною Грицак по договору міни у січні 2014.

Як стверджує видання, зараз такі помешкання з авторським дизайном продають по 3 тис. доларів за квадратний метр.

"Також на Анну Грицак від листопада 2013 зареєстрована квартира неподалік Києва у с. Чайки в житловому комплексі "Чайка" на вул. Лобановського, 17 площею 50 квадратів. Нерухомість продається зараз у цьому ЖК по $1 тис за квадрат", - додає видання.

Окрім того, Ігор Драчук має три автомобілі. Серед них Mercedes-Benz ML 250 CDI 2013 року випуску, придбаний у січні 2015 року. Таке вживане авто продається за 42 тис доларів.

Людмила Драчук із 2003 року зареєстрована як фізична особа-підприємець, консультує з питань комерційної діяльності. Ігор Драчук володіє рекламною агенцією "Рім", що спеціалізується на оформленні дозвільних документів на розміщення кіосків, літніх майданчиків, зовнішньої реклами, виготовляє кадастрові, топоплани та ін.", - пише видання.

За даними YouControl, у 2012 році рекламна агенція "Рім" була збитковою. Проте у 2015 році почала отримувати прибуток до 10 тисяч гривень.

До того ж, невістка глави СБУ Анна Грицак влаштована на роботу саме у цій рекламній агенції. Так, у 2016 році вона заробила 587 грн та отримала майже 19 тис. грн державної та соціальної матеріальної допомоги.

Батько Анни Ігор Драчук також реєструвався як ФОП у 2006 році з основним видом діяльності "купівля та продаж власного нерухомого майна". Ігор Драчук закрив свій ФОП у грудні 2016 року.

Син Глави СБУ Олег Грицак у 2016 році отримав 157 тис. грн зарплатні. З вересня 2016 року він працює начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Київської області.

Окрім зарплатні, він задекларував готівкою на себе $8,5 тис. та $5 тис. на дружину Анну.

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Нагадаємо, що в листопаді 2016 року прокуратура призначила сина голови СБУ Василя Грицака Олега начальником відділу прокуратури Київської області.