Свідків у справі Рубана допитали у закритому засіданні

Досудове слідство у справі керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана допитало у закритому судовому засіданні свідків.

В Єдиному реєстрі судових рішень міститься ухвала від 14 березня, якою суд дозволив такий допит, посилаючись на "наявність реальної загрози життю та здоров'ю свідка ОСОБА_4, що може унеможливити його допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність його показань".

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив адвокат Рубана Віталій Погосян.

Погосян підтвердив, що 15 березня під час закритого засідання допитані були четверо свідків. Адвокат припустив, що слідство пішло на цей крок, щоб не викликати свідків на суд по суті.

За інформацією УП, йдеться про військових, яким, за версією прокуратури, Рубан пропонував взяти участь у вчиненні злочину. У поданні на нардепа Надію Савченко вони фігурували як Захарченков О.В., Березень Г.П., Лящ С.В., Кот В.В.

Саме вони, за версією слідства, погодившись на задум Рубана, паралельно повідомили про це в правоохоронні органи і почали співпрацювати з слідством.

В рішенні, яким було схвалено допит одного з них, йдеться про те, що "всі дійсні анкетні дані свідка змінено" у зв’язку з його побоюванням за своє життя та здоров'я.

Володимира Рубана затримали вранці 8 березня на пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців.

Згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на Президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник план здійснити в Києві теракт з метою залякування населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту та із застосуванням стрілецької зброї і вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутні на засіданні ВР.

Крім того, Рубан нібито планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.

Водночас, сам Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій і мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

"Усі були в змові.... це організована операція двох служб", – заявив керівник "Офіцерського корпусу".