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Свідки бачили, що на склад у Балаклії скинули засоби, які спровокували вибух, - Грицак

У СБУ підозрюють диверсію
Голова СБУ Василь Грицак заявив, що свідки бачили, як на артсклад у Балаклії з літального апарату скинули засоби, що спровокували вибухи.
Свідки бачили, що на склад у Балаклії скинули засоби, які спровокували вибух, - Грицак Фото:antikor.com.ua

"Встановлено свідків, які бачили, як на склади 65-го арсеналу з літального апарату скинули засоби, які пізніше ініціювали вибухи і детонацію. Більше, на жаль, сказати не можу, тому що у мене немає дозволу слідчого на розголошення", - заявив Грицак під час брифінгу.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що військовослужбовці, які охороняли склади боєприпасів у Балаклії, чули гул безпілотника перед початком пожежі. При цьому вибухи почалися відразу в двох місцях.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.

26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії.

 

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23 03 2017 12:56
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