Свідки бачили, що на склад у Балаклії скинули засоби, які спровокували вибух, - Грицак

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що свідки бачили, як на артсклад у Балаклії з літального апарату скинули засоби, що спровокували вибухи.

"Встановлено свідків, які бачили, як на склади 65-го арсеналу з літального апарату скинули засоби, які пізніше ініціювали вибухи і детонацію. Більше, на жаль, сказати не можу, тому що у мене немає дозволу слідчого на розголошення", - заявив Грицак під час брифінгу.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що військовослужбовці, які охороняли склади боєприпасів у Балаклії, чули гул безпілотника перед початком пожежі. При цьому вибухи почалися відразу в двох місцях.