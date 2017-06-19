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Свідки повідомили ГПУ про 134 страти, скоєні бойовиками на Донбасі

121 особа на цей час не ідентифікована
Люди, які побували в полоні бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", повідомили про масові страти, скоєні бойовиками і російськими військовими на Донбасі.
Свідки повідомили ГПУ про 134 страти, скоєні бойовиками на Донбасі Фото: google.com

Вони є свідками у провадженні щодо широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни, йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на запит "РБК-Україна".

На цей час у досудовому розслідуванні як потерпілих допитали понад 900 осіб, які безпосередньо утримувалися у полоні та зазнали тортур, катування та нелюдського поводження з боку представників незаконних формувань.

"Зокрема, потерпілі повідомили, що вони були свідками вбивства 134 військовослужбовців та цивільних осіб, 121 з яких на цей час не ідентифіковано", – повідомила Генпрокуратура.  

"Разом із тим, під час розслідування виявлені факти вбивства військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації та учасниками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" полонених військовослужбовців та цивільних осіб", – додало відомство.

"На цей час з показань допитаних потерпілих ідентифіковано 13 осіб, що були вбиті учасниками терористичних організацій ДНР і ЛНР", – уточнили у ГПУ.

Зазначається, що зі свідчень відомо про масові вбивства у Слов'янську, Горлівці, Макіївці та у районі Іловайська Донецької області.

На причетність до вчинення цих злочинів слідчим шляхом перевіряють понад 10 осіб із числа бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" та військовослужбовців Збройних сил РФ.

Нагадаємо, що з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.

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19 06 2017 16:18
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