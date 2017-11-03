Світ переживає найбільшу гуманітарну кризу з 1945 року, - ООН

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайен заявив, що світ переживає найбільшу гуманітарну кризу з моменту створення ООН в 1945 році.

За словами заступника генсека ООН, понад 20 млн осіб зіткнулися з голодом. О'Брайен повідомив Раді безпеки США, що "без колективних і скоординованих глобальних зусиль люди просто будуть вмирати з голоду" і "багато інших будуть страждати і вмирати від хвороб", інформує АР.

Йдеться про Ємен, Південний Судан, Сомалі і північно-східну Нігерію. Він закликав до негайного виділення допомоги цим країнам.

"Якщо бути точним, нам потрібно 4,4 мільярда доларів до липня", - заявив О'Брайен.

За його словами, найбільша гуманітарна криза в Ємені, де дві третини населення - 18,8 мільйона осіб - потребують допомоги, а більше семи мільйонів людей голодують і не знають, коли зможуть поїсти наступний раз.

"Це на три мільйони осіб більше, ніж у січні", - сказав О'Брайен.

ООН та інші продовольчі організації, серед інших критеріїв, визначають, що в країні голод, коли більше 30% дітей до 5 років страждають від гострого недоїдання, а смертність становить дві і більше смертей на 10 тисяч осіб щодня.

Нагадаємо, що в ЮНІСЕФ повідомили, що хронічне недоїдання і голод можуть цього року призвести до загибелі близько 1,4 млн дітей у трьох країнах Африки й одній близькосхідній країні.

Відзначимо, що ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.