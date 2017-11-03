Світ переживає найбільшу гуманітарну кризу з 1945 року, - ООН
За словами заступника генсека ООН, понад 20 млн осіб зіткнулися з голодом. О'Брайен повідомив Раді безпеки США, що "без колективних і скоординованих глобальних зусиль люди просто будуть вмирати з голоду" і "багато інших будуть страждати і вмирати від хвороб", інформує АР.
Йдеться про Ємен, Південний Судан, Сомалі і північно-східну Нігерію. Він закликав до негайного виділення допомоги цим країнам.
"Якщо бути точним, нам потрібно 4,4 мільярда доларів до липня", - заявив О'Брайен.
За його словами, найбільша гуманітарна криза в Ємені, де дві третини населення - 18,8 мільйона осіб - потребують допомоги, а більше семи мільйонів людей голодують і не знають, коли зможуть поїсти наступний раз.
"Це на три мільйони осіб більше, ніж у січні", - сказав О'Брайен.
ООН та інші продовольчі організації, серед інших критеріїв, визначають, що в країні голод, коли більше 30% дітей до 5 років страждають від гострого недоїдання, а смертність становить дві і більше смертей на 10 тисяч осіб щодня.
Нагадаємо, що в ЮНІСЕФ повідомили, що хронічне недоїдання і голод можуть цього року призвести до загибелі близько 1,4 млн дітей у трьох країнах Африки й одній близькосхідній країні.
Відзначимо, що ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.
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