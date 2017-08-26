Світ у стані холодної війни 2.0, а Німеччина опинилась на лінії фронту, - Габріель
Взаємодіючи з президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним Німеччина має справу з сусідами на Заході та на Сході, які вірять "не в силу права, а в право сильного", вважає Габріель.
Він підтримав Мартіна Шульца, кандидата у канцлери від СДПН, членом якої є сам, у критиці канцлерки Ангели Меркель за її бажання збільшити витрати на армію.
"Гадаю, це велика помилка", - сказав Габріель в інтерв'ю Bild, повідомляє Reuters.
"Ми у стані холодної війни 2.0. Просто посередині. Ми опинилися перед новою фазою ядерного озброєння на Сході і Заході", - зазначив міністр.
Також він підтримав Шульца, який виступив за те, щоб США прибрали свою ядерну зброю з німецької території.
Нагадаємо, Зігмар Габріель звинуватив президента США Дональда Трампа у безвідповідальності через його заяви щодо Північної Кореї.
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